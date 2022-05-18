Синоптик объяснил ветреную погоду в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва раз за разом попадает в тыл ныряющих северо-атлантических циклонов, из-за чего в столичном регионе дует сильный ветер. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции "Вести FM".

По его словам, это тыловая часть циклона, поступление холодного и тяжелого воздуха. Он на несколько градусов ниже нормы по температурному фону, отметил синоптик.

"Ну и соответственно всегда вторжение более свежих воздушных волн", – подчеркнул Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк предупредила жителей столичного региона о ночных заморозках в предстоящие выходные. По ее словам, в Подмосковье в ночные часы прогнозируется до -2 градусов, в дневные часы – до 15 градусов.

