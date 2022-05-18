Прохладная погода ожидается в столичном регионе до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца недели в Москве и области будет прохладно, преимущественно без осадков. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В принципе, холодная погода сохраняется, но с небольшими нюансами. В четверг слабый дождь, не очень продолжительный, солнце будет пробиваться", – сообщил синоптик.

Он отметил, что в пятницу, субботу и воскресенье осадки в столичном регионе не ожидаются. Воздух при этом будет прогреваться максимум до 15 градусов.

В начале следующей недели опасаться дождей также не стоит. Температура будет колебаться от 13 до 15 градусов.

"Где-то с 23–24 мая можно ожидать возвращения к рубежу 18...20 градусов, но с кратковременными дождями", – добавил Шувалов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщал, что теплая погода без осадков вернется в столицу в воскресенье, 22 мая. По его прогнозам, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Дневные температуры поднимутся примерно до 11…14 градусов, ночные составят 6…8 градусов, за исключением ночи с четверга на пятницу, во время которой температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.