Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11:22

Прохладная погода ожидается в столичном регионе до конца недели

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца недели в Москве и области будет прохладно, преимущественно без осадков. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В принципе, холодная погода сохраняется, но с небольшими нюансами. В четверг слабый дождь, не очень продолжительный, солнце будет пробиваться", – сообщил синоптик.

Он отметил, что в пятницу, субботу и воскресенье осадки в столичном регионе не ожидаются. Воздух при этом будет прогреваться максимум до 15 градусов.

В начале следующей недели опасаться дождей также не стоит. Температура будет колебаться от 13 до 15 градусов.

"Где-то с 23–24 мая можно ожидать возвращения к рубежу 18...20 градусов, но с кратковременными дождями", – добавил Шувалов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщал, что теплая погода без осадков вернется в столицу в воскресенье, 22 мая. По его прогнозам, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Дневные температуры поднимутся примерно до 11…14 градусов, ночные составят 6…8 градусов, за исключением ночи с четверга на пятницу, во время которой температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 мая

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать