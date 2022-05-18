Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 18 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом заявила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Она пояснила, что столичный регион окажется на периферии скандинавского антициклона.

"При облачной погоде с прояснениями в Москве обойдется преимущественно без осадков. В течение дня в нашем городе потеплеет до +13–15 градусов, в Подмосковье мы обещаем +11–16 градусов", – цитирует Волосюк РИА Новости.

По словам метеоролога, в столичном регионе ожидается северо-западный ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Местами они могут достигать 12–13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру достигнет близких к норме значений – 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода, по предварительным расчетам, придет в Москву в середине третьей декады мая. По словам синоптика, постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая, когда температурный фон будет находиться в диапазоне +15–20 градусов.

