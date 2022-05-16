Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет до +20 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Теплая погода, по предварительным расчетам, придет в Москву в середине третьей декады мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая, когда температурный фон будет находиться в диапазоне +15...+20 градусов.
"Это произойдет не резко. К середине декады температура дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов", – приводит его слова ТАСС.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что до конца этого месяца жителям Европейской России не стоит рассчитывать на летнюю погоду, перелом устойчивого тепла начнет происходить в конце мая – начале июня.
Он отметил, что в первый месяц лета не будет ни экстремальной жары, ни экстремального холода. Среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Для Москвы это +11,5 градуса ночью и +21,7 градуса – днем.
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