Москвичей предупредили о возвращении апрельской погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 16 по 19 мая в Москве ожидается облачная погода и кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха с понедельника по четверг будет находиться в диапазоне +11...+16 градусов. Метеоролог отметил, что такой температурный фон соответствует концу апреля. Самым дождливым днем недели, уточнил синоптик, станет вторник.
"Наступающая неделя не порадует теплом. Москва окажется до четверга включительно на западной периферии циклона, воздушные массы будут с севера и северо-запада", – приводит его слова ТАСС.
20 мая в Москве ожидаются заморозки до -2 градусов, предупредил ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В пятницу днем, по его словам, ожидается +10...+15 градусов. Метеоролог отметил, что на предстоящей неделе природа отбросит климат столицы на три недели назад.
Май 2022 в Москве, по данным метеорологов, может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Температура воздуха в первой декаде месяца отставала от нормы почти на полтора градуса.
Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура будет ниже многолетних значений на четыре градуса. Синоптики посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась.
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