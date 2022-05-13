В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики ожидают, что предстоящее лето не будет холодным, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Так, отметил он, выше нормы средняя месячная температура в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Сибирского федерального округа, на западе Якутии и на большей части Уральского федерального округа.
При этом в западных регионах СЗФО температура в июне 2022 года ожидается ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Такая же ситуация прогнозируется на севере ЦФО, в Якутии и большей части Приволжского федерального округа.
В западных областях Северо-Западного федерального, на севере ЮФО и на большей части ПФО июль ожидается холоднее, чем в прошлом году.
В августе выше нормы среднемесячная температура ожидается на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибири, в Бурятии и в Забайкальском крае.
Холоднее погода, чем в августе прошлого года, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе и на юге Урала.
Этой весной погода в России не является аномальной, отметил ранее Вильфанд. Метеоролог подчеркнул, что для конца апреля и первой декады мая заморозки являются типичным явлением.
При этом в центре европейской территории страны февраль оказался теплее марта. Среднемесячная температура была на полтора градуса выше нормы, а в феврале температура была близка к рекордной.
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