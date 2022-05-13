Синоптик предупредил об опасной погоде в нескольких регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких российских регионах в ближайшие дни будет опасная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по словам синоптика, 13 мая сильные дожди с грозами ожидаются в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, а также на юге Поволжья.

"В Ростовской области 13 и 14 числа ожидаются дождь, гроза и ветер до 22 метров в секунду", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Омской, Томской, Белгородской, Ростовской, Астраханской, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях, продолжил Вильфанд, будет пожароопасная ситуация.

Кроме того, в ближайшие дни в Челябинской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском, Пермском краях и Кабардино-Балкарии ожидаются заморозки до -2...-3 градусов.

В Москве погода в ближайшие дни сменится резким похолоданием, рассказал ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что от обильных осадков горожанам придется укрываться под зонтами и дождевиками.

В пятницу, 13 мая, дожди в столичном регионе начнут утихать, из-за туч начнет выглядывать солнце. Температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, в Подмосковье ожидается +13...+18. Однако штормовой ветер сохранится.

В выходные, по словам Тишковца, в столичный регион вернется ненастье, которое значительно усилится за счет влияния тыловой части циклона и холодного полярного воздуха.

