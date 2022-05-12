Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В течение дня 12 мая и в ночь на 13 мая в городе будет сильный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков, что равно почти 40% от месячной нормы. Ожидаются также порывы ветра до 18 метров в секунду.
В связи с приближением непогоды на круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты готовы чинить линии электропередач и устранять последствия других инцидентов.
Особый контроль осуществляется на объектах жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Отдельно подчеркивается, что в Москве приняты необходимые меры по защите жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта и торговли, строящихся объектов от сильных порывов ветра. Для борьбы со скоплениями воды подготовлены бригады ГУП "Мосводосток".
Из-за непогоды автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Пешеходам напомнили об опасности в случае пережидания непогоды под деревьями.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" пообещали москвичам "канонаду гроз". По информации синоптиков, в столице за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
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