Минтранс Подмосковья призвал водителей неукоснительно соблюдать ПДД из-за ожидаемой грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водители в Московской области должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД) из-за прогнозируемого дождя и грозы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Синоптики до конца мая прогнозируют 17 дней с осадками. Сегодня и до конца недели местами – сильный дождь, в отдельных районах – гроза. И мы в очередной раз призываем вас ответственно отнестись к своей безопасности на дорогах. Неукоснительно соблюдайте ПДД", – говорится в сообщении.

Водителям также необходимо соблюдать скоростной режим, заранее снижать скорость и пропускать пешеходов, быть внимательными при обгонах и на съездах.

Минтранс Подмосковья рекомендовал в темное время суток носить световозвращатели, а также использовать экипировку при поездках на самокатах, велосипедах, мотоциклах.

Ранее центр погоды "Фобос" предупредил о том, что в вечерние часы в Москве ожидается сильный дождь с грозой, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.

Кроме того, Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует в связи с сильным ветром и грозой.