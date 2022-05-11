Синоптик рассказал, когда в Москве наступит климатическое лето

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Климатическое лето наступит в Москве 28–29 мая. К середине текущей недели температура уже достигнет +18...+20 градусов, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель +15 градусов", – рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, 12 и 13 мая в столице воздух прогреется до +19...+20 градусов, а в Подмосковье – до +20...+22 градусов. При этом ночные температуры в течение недели будут от +8 до +10 градусов, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве начнется повышение температур. По словам синоптика, холодная яма, в которую столичный регион попал 9 и 10 мая, уходит на восток.

Сейчас Москва и Подмосковье попадают в так называемый промежуточный гребень циклона, а затем в его теплый сектор.

