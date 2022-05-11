Москвичам пообещали потепление до +19 градусов

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На этой неделе в Москве начнется повышение температур, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, холодная яма, в которую столичный регион попал 9 и 10 мая, уходит на восток. Сейчас Москва и Подмосковье попадают в так называемый промежуточный гребень циклона, а затем в его теплый сектор.

Метеоролог отметил, что в среду, 11 мая, в столице ожидается +13...+15 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется.

"Потом +17…+19 градусов и так практически до конца недели. <...>, а затем у нас возрастает вероятность кратковременных ежедневных дождей", – сказал Шувалов в беседе с RT.

Накануне в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигали местами 17 метров в секунду.

9 мая в некоторых районах Москвы прошел снегопад. В течение дня в столице наблюдались небольшие дожди, температура воздуха держалась на уровне +10...+12 градусов.

Из-за сильной облачности в столице не состоялась воздушная часть парада Победы. Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, над самой Москвой облака разогнали, обстановка позволяла провести авиапарад, однако в районах к востоку и юго-востоку наблюдалась сложная ситуация.

