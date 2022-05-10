Несмотря на холодную погоду, в квартирах москвичей будет тепло. Отопительный сезон в Москве продлится до середины мая.

Как пояснил заммэра Петр Бирюков, условия за окном пока не позволяют отключить батареи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.