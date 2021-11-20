Собянин одобрил проект планировки вдоль акватории Москвы-реки

08:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки вдоль акватории Москвы-реки. Речь идет о территории от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.
Площадь участка составляет 82,73 гектара. Территория расположена в границах Даниловского района и района Нагатинский Затон. С севера она ограничивается проспектом Лихачева и проспектом Андропова, с запада – набережной Марка Шагала, а с юга и востока – акваторией реки Москвы.
Контролировать выполнение постановления будет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Ранее Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино, площадь которого составит 100 гектаров. Там построят жилье, детские сады на 750 мест, две школы на 1 тысячу 700 учеников, общественно-деловые объекты, гаражи на более 4 тысяч машино-мест.
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