Собянин одобрил проект планировки вдоль акватории Москвы-реки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки вдоль акватории Москвы-реки. Речь идет о территории от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь участка составляет 82,73 гектара. Территория расположена в границах Даниловского района и района Нагатинский Затон. С севера она ограничивается проспектом Лихачева и проспектом Андропова, с запада – набережной Марка Шагала, а с юга и востока – акваторией реки Москвы.

Контролировать выполнение постановления будет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино, площадь которого составит 100 гектаров. Там построят жилье, детские сады на 750 мест, две школы на 1 тысячу 700 учеников, общественно-деловые объекты, гаражи на более 4 тысяч машино-мест.

