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Сергей Собянин утвердил проект планировки реконструкции газопровода на Аминьевском шоссе в столичном районе Очаково-Матвеевский. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – реконструкция газопровода среднего давления по адресу: Аминьевское шоссе, дом 4б", – сообщается в постановлении.

Общая длина участка трубопровода, подлежащего реконструкции, составляет 1,3 тысячи метров. При этом площадь проектируемой территории – 1,84 гектара.

В документе уточняется, что в процессе работ не планируется сносить объекты капитального строительства.

Ранее Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино. Сообщалось, что его площадь составит 100 гектаров.

До этого мэр Москвы утвердил план благоустройства территорий у станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Перерва, Депо и Люблино. Проект предусматривает строительство дополнительной платформы Люблино и реконструкцию платформ Перерва и Депо. Кроме того, в рамках благоустройства будет проведена реконструкция всех прилегающих к станциям улиц.