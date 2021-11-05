В Москве благоустроят территории у трех станций МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин утвердил план благоустройства территорий у станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Перерва, Депо и Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что проект предусматривает строительство дополнительной платформы Люблино и реконструкцию платформ Перерва и Депо. Кроме того, в рамках благоустройства будет проведена реконструкция всех прилегающих к станциям улиц.
"Вблизи станций МЦД-2 Люблино и Депо находится сложившаяся жилая застройка. Чтобы жителям было удобно и безопасно подходить к ним, предусмотрено строительство двух внеуличных пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду. <...> Стоит отметить, что в рамках развития МЦД все навесы и переходы к станциям проектируются по принципу "сухие ноги", благодаря чему они существенно безопаснее и комфортнее в осеннее-зимний период", – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она пояснила, что в рамках проекта будет построен Проектируемый проезд № 4108 от съезда на Люблинскую улицу в сторону платформы Перерва. На нем расположатся две новые остановки наземного транспорта.
Также на Шоссейной улице появятся велодорожки, а рядом со станциями Депо и Люблино – велопарковки и стоянки для такси.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино МЦД-2. В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.
Также для пассажиров будут построены специальные навесы от выходов со станции до остановок общественного транспорта, которые будут защищать их от осадков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: