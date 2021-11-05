В Москве благоустроят территории у трех станций МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил план благоустройства территорий у станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Перерва, Депо и Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проект предусматривает строительство дополнительной платформы Люблино и реконструкцию платформ Перерва и Депо. Кроме того, в рамках благоустройства будет проведена реконструкция всех прилегающих к станциям улиц.

"Вблизи станций МЦД-2 Люблино и Депо находится сложившаяся жилая застройка. Чтобы жителям было удобно и безопасно подходить к ним, предусмотрено строительство двух внеуличных пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду. <...> Стоит отметить, что в рамках развития МЦД все навесы и переходы к станциям проектируются по принципу "сухие ноги", благодаря чему они существенно безопаснее и комфортнее в осеннее-зимний период", – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что в рамках проекта будет построен Проектируемый проезд № 4108 от съезда на Люблинскую улицу в сторону платформы Перерва. На нем расположатся две новые остановки наземного транспорта.

Также на Шоссейной улице появятся велодорожки, а рядом со станциями Депо и Люблино – велопарковки и стоянки для такси.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино МЦД-2. В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.

Также для пассажиров будут построены специальные навесы от выходов со станции до остановок общественного транспорта, которые будут защищать их от осадков.