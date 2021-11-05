Завершились работы по благоустройству Гольяновского парка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены, на его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для жителей района Гольяново в парке создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и смотровыми площадками. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложили дорожку для бега и реконструировали футбольное поле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом была обустроена современная детская площадка с игровыми комплексами, а у пруда появилась пристань. Также в парке появился памп-трек, павильон для мастер-классов и смотровая площадка.

В мэрии уточнили, что специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть и озеленили территорию парка, высадив более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, а также установили дополнительное уличное освещение.

Ранее комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось в

столичном районе Люблино. Зона отдыха расположена между улицами Краснодонской, Совхозной, Судакова и проспектом 40 лет Октября.

В сквере обустроили детскую и спортивную площадки, уложив новое покрытие, а также установив современные игровые комплексы, тренажеры и теннисные столы. Для проведения районных мероприятий в сквере установили сцену с амфитеатром и скамейки.