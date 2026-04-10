Билеты на июньские спектакли Театра имени Гоголя доступны в сервисе "Мосбилет"

На сервисе "Мосбилет" появилась афиша Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя на июнь. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

5 и 21 июня пройдет спектакль "Казанова. Цветаева" для зрителей старше 16 лет. В основу сюжета легли произведения "Приключение" и "Феникс" поэтессы Марины Цветаевой, рассказывающие о приключениях знаменитого сердцееда Джакомо Казановы, чье имя стало нарицательным.

Произведение "Приключение" написано на основе реальной встречи Казановы и Генриетты, а "Феникс" полностью вымышленный и посвящен беседам с юной Франческой, из-за которых главный герой переосмысляет любовь. Цветаева написала истории в послереволюционное время, мысленно переносясь из сырого холодного дома, где жили она и ее голодные дочери, в великолепные версальские дворцы.

Главного героя играет Илья Антоненко. Сцены с Казановой перемешаны с монологами поэтессы. Это создает контраст между вымышленным и реальным.

Спектакль "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского пройдет 13 и 26 июня для зрителей старше 16 лет. Режиссер Антон Яковлев решил заглянуть в мысли главного героя во время лихорадочного бреда в тюремном лазарете. Образы, виденные им ранее – следователь Порфирий Петрович, старуха-процентщица и ее сестра Лизавета – пытаются выстроить картину в сознании Родиона Раскольникова, чему герой сопротивляется.

Еще одна работа режиссера Яковлева, спектакль "Герой нашего времени?", пройдет 14 и 27 июня для зрителей старше 16 лет. Постановка по мотивам романа Михаила Лермонтова содержит размышления, кто же такой Григорий Печорин на самом деле.

Однако главным героем становится безымянный поэт, который попал в тело Печорина после смерти. Некий таинственный проводник предупреждает, что сюжет изменить невозможно, но можно прочувствовать эмоции персонажа и то, что заложил в Печорина автор.

Покажут в театре 12 и 25 июня для зрителей старше 12 лет спектакль "Старший сын" по одной из самых известных пьес Александра Вампилова. Два друга опоздали на электричку и были вынуждены попроситься на ночлег к чужим людям. Случайно они попали в гости к музыканту Андрею Сарафанову. Один из гостей в шутку заявляет, что он – его потерянный сын, однако ситуация быстро становится драматичной.

Роли в спектакле исполняют Александр Самойленко, Илья Антоненко, Юлия Максютина и другие артисты, а заслуженный художник России Максим Обрезков создал минималистичные декорации.

Театр приглашает 21 июня увидеть трагическую фантасмагорию "Портрет Дориана Грея" по знаменитому произведению Оскара Уайльда зрителей старше 16 лет. Спектакль не повторяет полностью сюжет книги, акцент здесь сделан на наблюдении героя за изменениями собственного портрета после каждого его поступка.

Роль Дориана исполняют четыре актера, каждый из них представляет героя в разные годы жизни. Хореография стала неотъемлемой частью монологов.

Также в июне в Театре имени Гоголя будут показывают мистерию "Шинель", мистическую драму "Гроза. Искушение", триллер о космосе "Призраки Марса" и другие спектакли.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет российская премьера симфонического романа "Плисецкая. Пять дней с легендой" в Театре Эстрады 24 апреля и 23 мая. Проект представляет собой новый жанр, объединяющий художественное слово, живую симфоническую музыку и уникальную кинохронику.