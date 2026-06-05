В павильоне "Макет Москвы" подготовили программу ко Дню русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 6 июня отпразднуют День русского языка. Для москвичей и гостей столицы подготовили тематическую культурную программу, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства столицы.

Праздник приурочен ко дню рождения Александра Пушкина. Сотрудники павильона проведут специальные экскурсии и покажут на макете места, связанные с жизнью и творчеством поэта. Посетители узнают, где родился и жил Пушкин, в каком доме впервые прозвучала драма "Борис Годунов", где он венчался и какие городские адреса сыграли важную роль в его судьбе. Экскурсии запланированы на 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

"Москва неразрывно связана с именем Александра Сергеевича Пушкина, и такие мероприятия помогают по-новому взглянуть на знакомые городские места через историю и культуру. Формат интерактивных экскурсий делает знакомство с наследием поэта более живым и увлекательным как для взрослых, так и для детей", – подчеркнул Овчинский.

По его словам, макет поможет увидеть пушкинскую Москву в необычном формате и узнать интересные факты о столице. Министр отметил, что цель таких событий – не только расширить кругозор гостей, но и вдохновить их на дальнейшее изучение истории города.

После экскурсий посетители смогут проверить свои знания в интерактивной викторине о пушкинской Москве. Им нужно будет ответить на вопросы о жизни и творчестве поэта, а также о знаковых местах столицы, связанных с его именем. Самые внимательные участники и победители викторины получат памятные призы. Викторины пройдут в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40.

Также на протяжении дня дня гости увидят тематические поэтические представления. Более ярким и запоминающимся знакомство с историей и литературой сделает использование современных мультимедийных технологий. Праздничную атмосферу дополнят традиционные для павильона светотехнические шоу.

Программа даст посетителям возможность не просто интересно провести время, но и глубже погрузиться в культурное наследие страны. Празднование Дня русского языка призвано напомнить о важности сохранения литературных традиций, а также о поддержании интереса к русской словесности.

Расписание и время работы "Макета Москвы" можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" состоится фестиваль под открытым небом "Традиция". На два дня центральная площадь кинопарка превратится в подиум. Событие откроет показ "Русская мода" с работами молодых дизайнеров.