Собянин: более 20 тыс человек посетили мероприятия Дней культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве прошли Дни исторического и культурного наследия. Более 20 тысяч человек посетили почти тысячу мероприятий, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По словам мэра, у москвичей и туристов был шанс увидеть интерьеры около 300 исторических зданий, в том числе недавно отреставрированных и закрытых в обычное время. В программу также вошло порядка 10 особняков, в которых располагаются дипломатические представительства.

Впервые участники посетили Центральный музей российского казачества в Большом Левшинском переулке, особняк Василия Лемана в Гороховском переулке и усадьбу А. Н. Носенкова – В. А. Балина на Поварской улице. По просьбе жителей организаторы сделали детские реставрационные мастерские, где ребята узнали, как возвращают исторический облик зданий.

Кроме того, участников ждали фотопрогулки, фитнес-прогулки и гастрономические маршруты, а также акция "Выходной с наследием" в отреставрированном комплексе "Депо. Лесная". Там прошло около 70 мероприятий, в том числе лекции и мастер-классы.

"Дни наследия завершились, но уникальным обликом Москвы можно наслаждаться круглый год. Работаем над тем, чтобы столица была прекрасна в любое время", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут реставрацию Арбатского частного дома в Столовом переулке. Это трехэтажное здание является одним из ценных памятников Пресненского района. Дом пережил пожар 1812 года и многочисленные изменения облика города в прошлом веке.