В Кировской области арестовали обвиняемую в убийстве 2-месячного сына

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Кировской области взяли под стражу 20-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве 2-месячного сына, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

Согласно данным ведомства, все произошло в ночь на 1 июня в городе Котельниче. Злоумышленница выпила алкоголь и ударила сына рукой по голове несколько раз. Она сделала это из-за личной неприязни. В результате младенец скончался от полученных травм.

После этого девушка вместе с сожителем попыталась скрыть тело в хозпостройке в поселке Ленинская Искра Кировской области. Однако позже оно было найдено.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сейчас фигурантка находится под стражей.

Ранее в подмосковном Серпухове, в селе Большевик, обнаружили тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами. Позже удалось задержать мать погибшей, ей оказалась уроженка одной из республик ближнего зарубежья. Ее доставили в следственные органы.

