"Мосбилет" подготовил подборку самых интересных апрельских спектаклей для детей

"Мосбилет" пригласил горожан посетить спектакли о дружбе, смелости и вере в себя, передал портал мэра и правительства столицы.

"Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья" – 11 апреля

Это музыкальное представление, основанное на повести Александра Волкова, покажут в Московском детском театре марионеток. В основе сюжета – путешествие девочки Элли и ее собаки Тотошки в Волшебной стране. По дороге к волшебнику Гудвину они встретят Страшилу, Дровосека и Льва.

"Гуси-лебеди" – 12 апреля

Сказку также представят в Московском детском театре марионеток. Юные зрители узнают о важности взаимопомощи. Сюжет рассказывает о том, как сестра Маша ищет своего брата Ваню, которого к Бабе-яге унесли гуси-лебеди. Девочке предстоит пройти долгий путь и встретить Печку, Яблоню, а также Молочную Речку.

"Теремок" – 11 и 18 апреля

Московский детский театр марионеток приглашает увидеть известную историю в формате театрального кафе. Спектакль расскажет о гостеприимстве и доброте. Это сказка о мышке-норушке, лягушке-квакушке, зайчике-побегайчике и других зверятах, которые решили поселиться в одном теремке.

"По следам Снежной королевы" – 17 и 18 апреля

Постановку представят в театре "Уголок дедушки Дурова". Сюжет истории совершенно новый: герои Гай и Берта будут искать волшебные кристаллы, чтобы спасти мир от вечной тьмы. На помощь им придут звери. Зрители смогут увидеть собак, попугаев, рысей, волков, обезьян, медведя, дикобраза, бегемота и даже слона.

"Дорога длиною в век" – 24 и 25 апреля

Также театр "Уголок дедушки Дурова" приглашает на спектакль-приключение в двух отделениях. Сначала перед зрителями выступят верблюды, слон, морской лев, а после на сцене появится известная "Дуровская железная дорога" с котом и собаками.

"Счастливый день Емели" – 15 апреля

В сказке также примут участие четвероногие артисты театра "Уголок дедушки Дурова". Это история о ленивом Емеле, который поймает волшебную Щуку. На сцену выйдут вороны, лисы, коза, хорьки, енот, попугаи, кошки, пеликан и обезьяна.

"Заколдованный лес" – 19 апреля

Московский детский сказочный театр покажет философскую интерактивную сказку. Юные зрители помогут героям, которые встретят в волшебном лесу колдуна и Бабу-ягу. Детей научат отличать добрые поступки от плохих.

"Гадкий утенок" – 26 апреля

Кукольный спектакль покажут в стенах Московского детского сказочного театра. Это история об утенке, который не похож на других и мечтает научиться летать. Прежде чем найти себя, герою предстоит пройти через испытания, сомнения и одиночество. Постановку дополнят яркие декорации и музыка.

"Не рой другому яму, сам в нее попадешь" – 12 апреля

В Московском детском сказочном театре также покажут спектакль по сказке "Иван – крестьянский сын". Герой отправится в непростое путешествие ради спасения отца. В этом ему помогут петушок Петя и собака Жучка, а также Баба-яга и Леший.

Ранее "Мосбилет" подготовил подборку мероприятий в Доме А. Ф. Лосева, которые пройдут в апреле. Гости могут увидеть выставку "Мистический опыт в русской философии", где им расскажут об исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма.

Там также проводят экскурсии по основной экспозиции дома, научные конференции и семинары, лекции о философии и мировой культуре и многое другое. В учреждении можно посетить концерты классической музыки.

