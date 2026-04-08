08 апреля, 13:50

Культура

"Мосбилет" в честь дня рождения дарит промокоды на билеты в музеи столицы

Городской сервис "Мосбилет" отмечает год своей работы. В честь данного события жителям Москвы дарят промокоды на посещение Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно", дворца усадьбы Кусково и Музея космонавтики. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Столичный департамент культуры уточнил, что скидка действует при покупке билетов для взрослых до 12 апреля, а посетить музеи можно до конца месяца. Промокод на покупку билетов в Большой дворец составляет 25%, а в музеи усадьбы Кусково и космонавтики – по 20%.

В Большом дворце можно увидеть экспозицию "Царицыно Екатерины II", посвященную строительству заповедника, а также экспозицию "Екатерина II. Золотой век Российской империи", которая рассказывает о быте императрицы и страны при ней. До 12 апреля проходит выставка "Индия. Ткань времени". В здании работает доступный к посещению Детский музей, где можно спроектировать замок или запустить виртуальный фейерверк.

Усадьба Кусково, шедевр графа Петра Шереметева, удивит любителей истории и архитектуры полностью сохранившимися до наших дней паркетом, изразцовыми печами и каминами, декоративной живописью, резьбой по дереву, лепниной из папье-маше, зеркалами и многоярусными люстрами.

Музей космонавтики расскажет об истории освоения космического пространства, покажет макеты мировых космодромов и скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Посмотреть основную композицию и тематические выставки при использовании специального промокода можно с 13 апреля и до конца месяца.

Ранее "Мосбилет" собрал подборку апрельских мероприятий в Доме А. Ф. Лосева. Гости могут посетить выставку "Мистический опыт в русской философии", где узнают о исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма.

Там также проводятся экскурсия по основной экспозиции дома, где расскажут о биографии Лосева, научные конференции и семинары, лекции о философии и мировой культуре и многое другое. В учреждении можно посетить концерты классической музыки.

"Сити": выставка "Ларионов/Гончарова. Начало"

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

