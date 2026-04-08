"Мосбилет" в честь дня рождения дарит промокоды на билеты в музеи столицы

Городской сервис "Мосбилет" отмечает год своей работы. В честь данного события жителям Москвы дарят промокоды на посещение Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно", дворца усадьбы Кусково и Музея космонавтики. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Столичный департамент культуры уточнил, что скидка действует при покупке билетов для взрослых до 12 апреля, а посетить музеи можно до конца месяца. Промокод на покупку билетов в Большой дворец составляет 25%, а в музеи усадьбы Кусково и космонавтики – по 20%.

В Большом дворце можно увидеть экспозицию "Царицыно Екатерины II", посвященную строительству заповедника, а также экспозицию "Екатерина II. Золотой век Российской империи", которая рассказывает о быте императрицы и страны при ней. До 12 апреля проходит выставка "Индия. Ткань времени". В здании работает доступный к посещению Детский музей, где можно спроектировать замок или запустить виртуальный фейерверк.

Усадьба Кусково, шедевр графа Петра Шереметева, удивит любителей истории и архитектуры полностью сохранившимися до наших дней паркетом, изразцовыми печами и каминами, декоративной живописью, резьбой по дереву, лепниной из папье-маше, зеркалами и многоярусными люстрами.

Музей космонавтики расскажет об истории освоения космического пространства, покажет макеты мировых космодромов и скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Посмотреть основную композицию и тематические выставки при использовании специального промокода можно с 13 апреля и до конца месяца.

Ранее "Мосбилет" собрал подборку апрельских мероприятий в Доме А. Ф. Лосева. Гости могут посетить выставку "Мистический опыт в русской философии", где узнают о исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма.

Там также проводятся экскурсия по основной экспозиции дома, где расскажут о биографии Лосева, научные конференции и семинары, лекции о философии и мировой культуре и многое другое. В учреждении можно посетить концерты классической музыки.

