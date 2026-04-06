Сервис "Мосбилет" рассказал о главном спектакле сезона Театра на Юго-Западе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Театре на Юго-Западе пройдут показы спектакля "Последняя женщина сеньора Хуана" в жанре философской комедии по пьесе Леонида Жуховицкого. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В центре сюжета – история великого обольстителя, чья жизнь переосмысляется через встречу с последней женщиной, способной изменить его судьбу. В отличие от классических версий, финал постановки не сводится к однозначному возмездию в лице Каменного гостя. Главная тема – нравственный выбор героя и возможность истинной, подлинной любви.

Режиссер и исполнитель главной роли – Олег Леушин. Действие разворачивается в замкнутом пространстве провинциальной гостиницы, где по воле судьбы пересекаются персонажи из прошлого и настоящего сеньора Хуана. Среди них – обманутые женщины, те, кто жаждет мести, а также поклонники и те, кто предал героя. В спектакле задействованы сцены кинематографичного боя на шпагах.

По замыслу постановщика дон Хуан предстает перед зрителем как человек, который вынужден остановиться и переосмыслить свою прошлую жизнь. Его партнерша Кончита проходит путь от восторженного ожидания к принятию реального человека без идеализации.

Жанр философской комедии сочетает в спектакле иронию и элементы абсурда. За легкостью реплик раскрывается кризис человека с непростой судьбой. Каждый персонаж – Эльвира, Карлос, Кончита – становится частью механизма, который ведет к финальной развязке.

Ближайшие показы спектакля "Последняя женщина сеньора Хуана" состоятся 27 и 28 апреля. Приобрести билеты можно на сервисе "Мосбилет".

