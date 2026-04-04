Сергунина пригласила москвичей и туристов на мероприятия Недели космоса

Неделя космоса пройдет на ВДНХ, в столичных учреждениях культуры и парках с 6 по 12 апреля. Она будет приурочена к 65-летию первого полета человека в космос, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Программу подготовили больше 260 культурных площадок и семь парков. Они приглашают на встречи с космонавтами, выставки и экскурсии, посвященные Юрию Гагарину, музыкальные вечера и тематические викторины", – подчеркнула она.

9 апреля в Музее космонавтики заработает выставка "Сердце первого. К 65-летию первого полета человека в космос", приуроченная к 80-летним юбилеям Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева и Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Название выставки связано с электрокардиограммой Гагарина, сделанной перед полетом. Она хранится в музее в качестве экспоната.

Гости также увидят более 70 экспонатов, раскрывающих истории людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса. Некоторые из них будут представлены впервые.

На протяжении всей недели в музее будут проводить тематические дни, включая День Юрия Гагарина, День Сергея Королева, День космического кино, День космических уроков, День Музея космонавтики, День космической семьи и День космонавтики.

К примеру, 8 апреля состоится День космического кино. В зале, оформленном в виде кабины звездолета, пройдет марафон художественных и документальных фильмов. В рамках него представят фильмы "Аэлита", "Время первых", "Капитан Волынов: фаворит космоса" и другие.

9 апреля для детей подготовили День космических уроков. На занятиях они узнают о спорах Галилео Галилея и Иоганна Кеплера о движении планет. На мастер-классах ребята создадут объемную открытку с подвижными деталями.

10 апреля музей покажет фильм "Я из Музея космонавтики". В его основу легло интервью с сотрудниками, в том числе теми, кто застал первые дни работы учреждения. В этот же день состоится встреча с Героем Советского Союза космонавтом Александром Лавейкиным.

12 апреля гостей приглашают стать участниками проекта "Собери космическую карту России", в рамках которого они смогут отметить города, из которых приехали. Кроме того, посетители увидят видеопоздравления музеев космонавтики из разных регионов России.

На ВДНХ основной праздничной площадкой станет центр "Космонавтика и авиация", которому в День космонавтики исполнится 8 лет. В рамках Недели космоса 7 апреля в нем проведут экскурсию. Жителям столицы и туристам расскажут, как ребята становились первыми космонавтами, кого Королев называл своими "ореликами" и какой путь пришлось пройти тем, кто испытывал ракеты-носители "Восток", "Восход" и "Союз".

8 апреля гости центра смогут увидеть документальные видеофрагменты, на которых будут показаны запуск и посадка космических кораблей, кадры Земли с орбиты с комментариями специалиста о работе экипажа на Международной космической станции. 10 апреля участникам тематической экскурсии расскажут, снимали ли клипы на МКС, можно ли слушать музыку и играть на гитаре в космосе.

11 апреля физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский проведет в центре лекцию "Эволюция научных теорий". Его слушатели узнают о сложности устройства Вселенной и формировании представлений о ней.

12 апреля Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин проведет Всероссийский космический диктант. В тот же день в интерактивном музейном комплексе "Буран" состоится викторина "За ответами – в космос!".

Более того, с 6 по 12 апреля все желающие смогут пройти квест "Космическая неделя" по территории ВДНХ и получить призы.

Свою программу подготовил и биокластер. В павильоне № 31 "Геология" представят открытки из серии "Человек в космосе" дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова и художника Андрея Соколова.

Мероприятия в рамках Недели космоса организуют и на других площадках комплекса.

9 апреля в Музее Зеленограда, филиале Музея Москвы, состоится творческий вечер "Через тернии к звездам". Посетители смогут послушать рассказы о вкладе зеленоградцев в освоение космоса, стихи и музыкальные композиции.

В этот же день в культурном центре "Меридиан" заработает выставка, на которой представят фотографии экспонатов Института космических исследований Российской академии наук. Специалист института проведет лекцию об астрофизике и ответит на вопросы об освоении Солнечной системы.

9 апреля Киностудия Горького покажет научно-фантастическую дилогию Ричарда Викторова: фильмы "Москва – Кассиопея" и "Отроки во Вселенной". 11 апреля лекторий зоны отдыха "Терлецкая дубрава" организует для детей мастер-класс "Рисуем космос".

В этот же день в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина проведут космофест "Автостопом по Гагаринке". Кроме того, с 12 апреля в 10 московских библиотеках, которые курирует Мосразвитие, представят лимитированную коллекцию единых читательских билетов. Они будут доступны в двух вариантах. На первом показан космонавт с книгой в звездном пространстве, на втором – библиотека в виде космической станции. Их можно будет получить у сотрудника на кафедре.

В День космонавтики детский центр Музея Москвы организует семейный квиз. Участники должны будут ответить на различные вопросы.

12 апреля галерея "На Каширке" вместе с Музеем истории науки и техники приглашает на лекцию о Марсе. Слушателям расскажут, какой путь прошло человечество от запуска первых спутников до обсуждения планов колонизации Красной планеты. Эксперты также развенчают популярные мифы.

В этот же день творческие мастер-классы по лепке и живописи состоятся в Таганском парке, парке "Северное Тушино" и арт-флигеле усадьбы Воронцово. В последнем пройдет концерт, посвященный Дню космонавтики.

Тем временем в парке "Зарядье" стартует фестиваль "Научный апрель". Жителей и гостей столицы приглашают на программы, приуроченные ко Дню геолога, Международному дню ДНК и Дню космонавтики. В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" пройдут десятки мероприятий разных форматов. Посетителей ждут лекции ведущих ученых, выставки, квизы и мастер-классы.

