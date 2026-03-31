Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 08:17

Культура

"Мосбилет" приглашает в театры столицы на спектакли о космосе

Фото: Театр имени Гоголя

В апреле столичные театры приглашают в космическое путешествие, которое порой оказывается интереснее Байконура. Гостей ждут высадка на Марс, философские диалоги с Лисом и разговоры о бесконечности в самых неожиданных местах. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Показ "Призраки Марса" в Театре имени Н. В. Гоголя состоится 3 и 18 апреля. Это космический триллер по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. Режиссер Кирилл Ковбас отправляет астронавтов на Красную планету в поисках внеземного разума, но главное открытие ждет их внутри себя.

19 апреля покажут "Маленького принца" в Театре Стаса Намина. Версия повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери с песнями Стаса Намина. Философские диалоги с Королем, Фонарщиком и Лисом напоминают: самое главное можно увидеть только сердцем.

9 и 21 апреля – "Космос" в Театре имени А.С. Пушкина. Спектакль – лауреат "Хрустальной Турандот" с Викторией Исаковой в главной роли. Учительница из провинции, чья жизнь превратилась в череду серых будней, узнает, что в город приезжает ее первая любовь – летчик-космонавт.

9 апреля – "Дыры" в театре "Практика". Философская комедия Алексея Мартынова. Совместный проект с "Мастерской Дмитрия Брусникина" показывает, как две продавщицы за подсчетом выручки вдруг осознают себя частью бесконечной Вселенной.

9, 23 и 25 апреля – "Космические почемучки" в Московском детском театре марионеток. Интерактивный спектакль в формате театрального кафе для самых маленьких. Звездочка Стеша и метеор Кеша проведут путешествие по Солнечной системе с куклами и музыкой.

"Коты спасают мир" в Театре кошек Куклачева представят 11, 18 и 19 апреля. Злодей Вирион хочет захватить Землю, но против него выступают профессор Док, блогер Тик и более 30 хвостатых артистов. Лазерное шоу, трюки и кошачья магия доказывают: добро сильнее хаоса.

11 апреля пройдет постановка "Форрест" в Театре имени М. Н. Ермоловой (Новая сцена). История москвича Форреста Скрипочки, родившегося в 1994 году в день премьеры фильма "Форрест Гамп". Создатель компьютерных игр становится первым космонавтом с церебральным параличом – участником 68-й миссии на МКС.

Ранее фестиваль "Театральный бульвар" стал лауреатом премии "Событие года" в Москве. Вручение наград ежегодной национальной премии состоялось в "Доме союзов".

Мероприятие было организовано столичным департаментом культуры и заняло первое место в номинации "Фестиваль года", а также второе место в номинации "Культурное событие года" и "Лучший городской праздник".

Театр на Юго-Западе представил спектакль "Покровские ворота"

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика