В "Мосфото" появились кадры новой постановки "Чайка" Андрея Кончаловского

Фото: foto.mos.ru

В медиабанк "Мосфото" загрузили кадры с премьерного показа спектакля "Чайка" режиссера-постановщика народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Постановка стала новым прочтением классического одноименного произведения писателя Антона Чехова. Роли в спектакле исполняют Юлия Высоцкая, Арсений Васильевых, Денис Зайнуллин, Виктор Гордеев, Владимир Горюшин и другие. Ближайший показ запланирован на 24 апреля, билеты на него можно купить в сервисе "Мосбилет".

Все файлы в "Мосфото" можно бесплатно скачать, они проверены и легальны. Их разрешено размещать в соцсетях, мессенджерах, СМИ, а также использовать в презентациях при условии указания источника – foto.mos.ru.

Ранее в медиабанке опубликовали фотографии со спектакля "Метод Гренхольма" в Театре сатиры. Постановка рассказывает о борьбе за должность коммерческого директора крупной компании, на которую претендуют четыре кандидата. Каждый из них доказывает, на что готов ради карьеры. Показы спектакля пройдут 3 и 26 апреля, а также 10 и 23 мая.