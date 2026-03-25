25 марта, 14:53

Культура

Билеты на премьеру балета "Анна Каренина" можно приобрести в сервисе "Мосбилет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит спектакль "Анна Каренина" 25 июня. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

Данная постановка является главной балетной премьерой 107-го сезона. Спектакль расскажет не только историю Анны Карениной, но и покажет судьбу Константина Левина – его путь от внутреннего кризиса до обретения спокойствия. В основу постановки легли сопоставление страсти и созидательного поиска персонажей.

Почти все женские партии постановки исполнены на пуантах – спектакль основан на классическом балете. При этом зрителей ждут как сольные и дуэтные сцены, так и групповые номера. В спектакле также будут участвовать студенты Московской государственной академии хореографии. Они сыграют детей Долли и сына Анны – Сережи.

Хореографом-постановщиком стал Максим Севагин вместе с драматургом Андреем Золотаревым. Они покажут сразу две сюжетные линии, существующие вместе и раскрывающие друг друга.

Севагин отметил, что данная постановка не просто иллюстрирует роман Л. Н. Толстого на сцене, а отражает его при помощи хореографии.

Композитором стал Илья Демуцкий, а дирижером-постановщиком – Тимур Зангиев. Также в постановку вошли арии, которые зрители услышат в исполнении солистки оперной труппы театра. За визуальные образы отвечают художник по костюмам Ирина Серова, художник Владимир Арефьев и художник по свету Олег Страшкин.

В спектакле примут участие Оксана Кардаш, Денис Дмитриев, Анфиса Ощепкова, Ирина Серова, Иван Михалев, Эрика Микиртичева, Наталья Сомова, Георги Смилевски, а также другие артисты.

Также москвичей приглашают на премьеру спектакля "Без свидетелей" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 25, 26 и 27 марта. В основе сюжета – диалог бывших супругов, который становится психологической дуэлью. Постановка акцентирует внимание на сложных взаимоотношениях героев.

