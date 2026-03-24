Новости

Новости

24 марта, 15:57

Культура

"Мосбилет" приглашает на премьеру спектакля Никиты Михалкова "Без свидетелей"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей и туристов приглашают посетить премьеру спектакля "Без свидетелей", которая пройдет в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 25, 26 и 27 марта, передает портал мэра и правительства столицы.

Режиссером выступил сам Михалков, а основой для постановки стала пьеса Софьи Прокофьевой.

История разворачивается вокруг разговора бывших супругов. Во время беседы всплывают старые обиды, предательство, история их сына, а также возникает вопрос о том, кто вправе принимать решения относительно его судьбы. Диалог перерастает в психологическую дуэль, где каждое слово может стать роковым.

Спектакль построен в камерном формате, который акцентирует внимание зрителей на психологическом напряжении и сложных взаимоотношениях героев.

В число главных исполнителей ролей вошли Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Сценическую версию представления создали Михалков и Александр Адабашьян.

Билеты доступны на сервисе "Мосбилет".

Там же можно приобрести билеты на спектакль "Закат Европы", показ которого пройдет 26 марта в Московском драматическом театре "Человек".

В центре сюжета – двое безымянных героев, Она и Он, которых исполнят Дмитрий Филиппов и Милена Цховребова. Действие пьесы режиссер перенес из 1960-х годов в 1930-е – к началу Второй мировой войны. Герои – простые, "маленькие" люди. Они оказываются в пугающих обстоятельствах, противостоять которым не в силах.

