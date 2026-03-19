19 марта, 12:58

Культура

Режиссер "Дубровского" рассказал "Мосбилету" о новом прочтении романа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Режиссер-постановщик спектакля "Дубровский" Сергей Посельский рассказал о новом прочтении романа Александра Пушкина. Премьера спектакля состоялась в начале марта в "Покровка.Театре".

В основе постановки лежит история молодого дворянина Владимира Дубровского. Герой лишается родового имения, становится предводителем разбойников и влюбляется в дочь своего врага.

По словам Посельского, он старался показать двойственность характеров и поступков Маши и Дубровского.

"Поведение героев долго оставалось непонятным для актеров. С Гурамом Квицинией, играющим Дубровского, и Варварой Насибулиной (Машей) мы разбирались с этим недели две", – приводит слова режиссера портал мэра и правительства Москвы.

Во время репетиций актеры и режиссер сравнили Машу и Владимира с косплеерами – они живут и играют по своим придуманным законам. Отказ от реальности отличает и мир героев.

Режиссер также подчеркнул, что он неслучайно выбрал для постановки незаконченный роман. "Дубровский" во многом связан с историей пугачевского бунта и повестью "Капитанская дочка". Автор исследует двойственную философию свободы.

Посельский превратил спектакль в легенду о романтическом герое. Молодежи будет интересно сравнить мироощущение персонажей Пушкина со своим. Например, тема брака по принуждению осталась в прошлом, но и сегодня оказывается куда актуальнее, чем кажется на первый взгляд.

"Эта история вовсе не о насильственном браке, а об этапе взросления 17-летней девушки, которая пока не до конца осознает серьезность происходящего и не готова к семейной жизни", – объяснил Посельский.

В свою очередь, Квициния предположил, что молодому зрителю будет близок юношеский максимализм его героя, который действует по зову сердца. Артист, который преподает в Театральном институте имени Бориса Щукина, считает, что романтический дух присущ молодежи.

Кроме того, в подборе музыки для спектакля активно участвовали сами актеры. Можно отметить и сценографические решения лауреата премии "Золотая маска" художника-постановщика Виктора Шилькрота.

"У нас два слоя музыки: мир Троекурова, где звучат аутентичные, глубинные русские народные песни, и мир Дубровского с Машей – европейские мелодии XVIII–XIX веков. Есть и современный бит, под который танцуют герои. В спектакле мы используем почти 40 композиций", – поделился режиссер.

Художественный руководитель "Покровка.Театра" Дмитрий Бикбаев уверен, что классика всегда в моде. Он отметил, что ее стараются сделать яркой и современной.

"При этом все сценические технологии работают на главное – усиливают впечатление от спектакля", – заключил Бикбаев.

Ближайшие показы состоятся 22 и 23 апреля. Приобрести билеты можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее в Московском драматическом театре "Человек" состоялась премьера спектакля "Закат Европы", который поставлен по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско "Бред вдвоем". Режиссером постановки выступил Федор Торстенсен, главные роли исполнили Дмитрий Филиппов и Милена Цховребова.

В центре сюжета находятся двое безымянных героев. Действие пьесы режиссер перенес из 1960-х годов в 1930-е – к началу Второй мировой войны.

