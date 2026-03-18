Билеты на новый спектакль "Закат Европы" театра "Человек" доступны в "Мосбилете"

В Московском драматическом театре "Человек" состоялась премьера спектакля "Закат Европы", поставленного по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско "Бред вдвоем" 1962 года. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

Режиссером постановки выступил Федор Торстенсен, главные роли исполнили почетные деятели искусств Москвы Дмитрий Филиппов и Милена Цховребова.

В центре сюжета – двое безымянных героев, Она и Он. Действие пьесы режиссер перенес из 1960-х годов в 1930-е – к началу Второй мировой войны. Герои – простые, "маленькие" люди. Они оказываются в пугающих обстоятельствах, противостоять которым не в силах.

Единственное, что им удается сохранить перед лицом опасности, – это любовь друг к другу. Пара часто ссорится и выясняет отношения. Внешний мир рушится, но чем дольше зритель наблюдает за их бытовыми, почти комичными размолвками, тем яснее понимает – за всеми раздорами скрывается любовь.

Конфликты героев – это тот особый уровень взаимоотношений, где сильные чувства проявляются через внешний разлад. Поводы для ссор кажутся незначительными: спор о том, являются ли улитка и черепаха одним животным, стоит ли открыть или закрыть окно. Однако в минуты реальной опасности герои инстинктивно прижимаются друг к другу.

"Чем больше им страшно, тем они друг к другу ближе", – пояснил Филиппов.

Цховребова объяснила поведение своей героини тем, что та лишь притворяется строгой и гоняет мужчину не для того, чтобы ослабить его, а наоборот – чтобы дать ему силы. По словам актрисы, именно любовь толкает ее на такие поступки. Героиня существует будто в непонятной плоскости, но при этом подчиняется внутренне жесткой логике любви к мужчине.

Спектакль выдержан в стилистике театра абсурда, созвучной драматургии Эжена Ионеско. Как уточнил режиссер, Цховребова – актриса школы театра абсурда, а Филиппов – представитель мхатовской школы. Артист стремился выстроить историю психологически точно, но "его склоняли в сторону абсурдистского театра". Именно на этом переходе от абстрактного к конкретному и личному, когда сквозь абсурд проступают трогательные человеческие эмоции, и строился путь к истории двух героев.

Говоря о своей героине, Цховребова отметила, что та – "очень-очень женщина". По словам актрисы, ее персонаж справляется с обстоятельствами плохо, но одновременно и хорошо, поскольку сама ее природа не рассчитана на те условия, в которых она оказалась. Героиня существует в ситуации, к которой невозможно подготовиться, и справляется, по сути, не справляясь. Эта история рождается под влиянием внешних сил и раскрывает иную, по-своему красивую грань жизни.

"Есть японское искусство, когда склеивают сосуды клеем с золотом. Мне было бы радостно, если зритель обратит внимание на то, как складываются эти прожилки, как герои пытаются сложить разбитый сосуд своей жизни. И именно это создает совершенно необычайный узор их бытия, в котором они вынуждены находиться", – предложила актриса.

Спектакль "Закат Европы" – это драма безвинных людей, вынужденных скитаться. Он показывает, как два человека без имени, на месте которых мог бы оказаться каждый, пытаются справиться с тем, на что не в силах повлиять.

Следующий показ спектакля состоится 26 марта.

Ранее в "Мосфото" появились кадры со спектакля "Метод Гренхольма" в Театре сатиры. Спектакль рассказывает о борьбе за должность коммерческого директора крупной компании – собеседование проходят четыре кандидата, которые раскрывают себя и доказывают, на что готовы ради карьеры.