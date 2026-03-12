В "Мосбилете" началась продажа билетов на спектакль "Космос" ко Дню космонавтики

Фото: Театр имени Пушкина

Ко Дню космонавтики Московский драматический театр имени А. С. Пушкина покажет спектакль "Космос". Билеты на 9 апреля уже поступили в продажу эксклюзивно на сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Режиссером спектакля выступил Игорь Теплов, а главную роль исполняет актриса Виктория Исакова. В сезоне 2023–2024 года постановка получила премию "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучший спектакль".

Теплов отметил, что постановка "Космоса" была его дипломной работой при выпуске из института.

"Еще я очень горжусь, что он поставлен по современной пьесе, которую написал замечательный драматург, а теперь и наш друг Алексей Житковский", – указал режиссер.

По сюжету, учительница Татьяна живет в провинциальном городе и преподает английский язык в той школе, где сама училась. Ее жизнь не наполнена красками, а однообразные дни следуют заведенному сценарию между домом и работой.

Однажды Татьяна узнает, что в их город планирует приехать знаменитый летчик-космонавт. Оказывается, что это ее бывший одноклассник, в которого она была влюблена. Так у главной героини появляется надежда на чудесные перемены.

Как призналась Исакова, она очень любит играть этот спектакль и наблюдать, как зрители реагируют на происходящее на сцене.

"Весь спектр эмоций – от гомерического смеха до слез, от сострадания до восхищения. Все то, ради чего мы идем в театр, можно испытать на этом спектакле", – подчеркнула актриса.

Помимо Исаковой, в постановке заняты актеры Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, Сергей Миллер, Никита Пирожков, Олег Греков, Татьяна Романова, Наталья Рева-Рядинская, Николай Стрельников и Сергей Зырянов.

Художником-постановщиком спектакля стала Ольга Кузнецова, художником по свету – Максим Бирюков, видеохудожником – Андрей Горлачев, режиссером по пластике – Никита Пирожков. За музыкальную часть отвечает Олег Греков.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 18 лет.

