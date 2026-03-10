Форма поиска по сайту

10 марта, 13:52

Культура

"Мосбилет" рассказал о премьерах и новых артистах Театра кошек Куклачева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театру кошек Куклачева в 2026 году исполняется 36 лет. О готовящихся премьерах и принципах работы с животными рассказал заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на "Культуру Москвы".

"Наши спектакли должны быть многоплановыми. Чтобы взрослый видел сюжет, слушал хорошую музыку, наслаждался акустикой и светом. А ребенок не отключался ни на минуту – для этого нужны интерактив, трюки, постоянная смена картинки", – сказал Куклачев.

Лет 20–30 назад в репертуаре театра было всего 2 или 3 компактных спектакля. Сейчас их десятки – с многоуровневыми декорациями, мультимедиа и эффектом полного присутствия.

По словам артиста, кошки всегда импровизируют. На сцене это приводит к неожиданным ситуациям. Например, несколько месяцев назад в труппе появился кот Обик, которого нашли на гастролях в Обнинске. Кота подлечили, а когда он впервые вышел на сцену, то повернулся в зал и замер.

"Я его, как игрушку, уношу за кулисы. Там погладил – он пришел в себя, повернулся и спокойно сделал свой трюк", – поделился Куклачев.

В настоящее время в труппе театра более 200 кошек. Есть пенсионеры (около 30), есть основной состав (примерно 115), также есть котята на обучении. Кроме того, в театре появились 3 фронтовых кота, которых спасли волонтеры, – Глуша, Холли и Вижа.

В театре 3 труппы – самого Дмитрия, его сестры Екатерины и брата Владимира. У каждой по 1–2 премьеры в год.

В частности, в мае ожидается спектакль "Приключения котов-чемпионов". Это история о том, как животные готовятся к Олимпийским играм. К концу года Дмитрий планирует выпустить "Щелкунчика". Владимир недавно представил "Кота и повара".

Также есть особая программа, с которой заслуженный артист России ездит на линию боевого соприкосновения.

"Мы выступаем в блиндажах, в сложных условиях, вместе с Эдгардом Запашным, Владом Деминым, певцом Алексеем Марьяновым. Чтобы поддержать ребят, показать, что с ними вся страна", – сказал он.

В начале апреля театр впервые отправится с гастролями в Донецк, Луганск и еще два небольших города. Кроме того, в планах обновление музея при театре, он станет интерактивным.

Куклачев также продолжает заниматься благотворительностью. Его система "Школы доброты" интегрирована в учебные процессы по всей стране.

Ранее спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в спектакле после продолжительной адаптации. Юмористическое представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали" состоялось 28 февраля. Также горожане могли вновь увидеть Глушу на премьере постановки "Я – клоун, или Котостройка". Куклачев рассказал, что Глуша была спасена из села Глушково.

Выступления Юрия Куклачева стали набирать популярность в России

