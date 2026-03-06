Спасенная из зоны СВО кошка Глуша впервые вышла на сцену Театра Куклачева

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в спектакле Театра кошек Куклачева после продолжительной адаптации. Юмористическое представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали" состоялось 28 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глушу вместе с другими кошками Холли и Вижей спасли в июле 2025 года. Животных вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Дрессировщик, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал, что Глуша была спасена из села Глушково.

"Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра", – отметил Куклачев.

Горожане смогут вновь увидеть Глушу на премьере постановки "Я – клоун, или Котостройка", которая состоится 7 марта. Спектакль будет посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Шарлю Адриену Веттаху.

Билеты можно купить с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее в Московском зоопарке поселился ослик по кличке Жорик, также прибывший из зоны СВО. До этого он жил вместе с личным составом одного из воинских подразделений, помогал в перевозке боеприпасов, а также в хозяйственных делах.

В настоящее время животное находится на "пенсии". Ослик не будет катать посетителей зоопарка, поскольку сотрудники стараются обеспечить ему покой и умеренные нагрузки.