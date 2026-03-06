График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 10:10

Город

Спасенная из зоны СВО кошка Глуша впервые вышла на сцену Театра Куклачева

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в спектакле Театра кошек Куклачева после продолжительной адаптации. Юмористическое представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали" состоялось 28 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глушу вместе с другими кошками Холли и Вижей спасли в июле 2025 года. Животных вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Дрессировщик, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал, что Глуша была спасена из села Глушково.

"Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра", – отметил Куклачев.

Горожане смогут вновь увидеть Глушу на премьере постановки "Я – клоун, или Котостройка", которая состоится 7 марта. Спектакль будет посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Шарлю Адриену Веттаху.

Билеты можно купить с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее в Московском зоопарке поселился ослик по кличке Жорик, также прибывший из зоны СВО. До этого он жил вместе с личным составом одного из воинских подразделений, помогал в перевозке боеприпасов, а также в хозяйственных делах.

В настоящее время животное находится на "пенсии". Ослик не будет катать посетителей зоопарка, поскольку сотрудники стараются обеспечить ему покой и умеренные нагрузки.

Прибывший с СВО осел Жорик "ушел на пенсию" и не будет катать посетителей

Читайте также


животныегород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика