22 января, 16:06

Город

Прибывший с СВО осел Жорик "ушел на пенсию" и не будет катать посетителей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Ослик Жорик, который помогал бойцам одного из гвардейских полков в зоне СВО, "ушел на пенсию", рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Московского зоопарка.

В парке объяснили, что ослик приехал в зоопарк именно для этого. Жорик не будет катать посетителей зоопарка, в том числе детей, поскольку сотрудники стараются обеспечить ему покой и умеренные нагрузки.

Об ослике также заботятся сотрудники отдела "Детский зоопарк". Его выводят на улицу, чистят шерсть и копыта, расчесывают, а также бегают с ним на плацу с длинным поводком.

"У ослика нет любимых сотрудников, он спокойно взаимодействует со всеми специалистами", – добавили в зоопарке.

Однако Жорик проявляет интерес к своим соседям – например, к бычку хайленд по имени Гаврюша.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата потто. У этих животных сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка мать часто покидает потомство. После рождения за детенышем начали следить сотрудники отдела "Приматы". Малыша назвали Нейтоном.

животныегород

