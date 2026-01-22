АТОР: оплаты туров через СБП начали блокировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центробанк стал блокировать оплаты услуг турагентов-фрилансеров и индивидуальных предпринимателей через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 января. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Приказ регулятора, который определяет признаки перевода средств без добровольного согласия клиента, начал действовать в январе. Как указали в АТОР, новые правила касаются пресечения мошеннических действий в рамках переводов между физлицами.

По данным аналитиков "Информзащиты", которые приводит ассоциация, за первые две недели месяца могли временно заблокировать от 2 до 3 миллионов физлиц.

АТОР также провела опрос, который показал, что суммы блокируемых переводов составляют от 20–50 до 300 тысяч рублей и выше.

"На рынке была распространена схема, когда люди при оплате тура делают перевод агенту на карту. Такие цепочки вполне могут блокироваться. А вот если оплата поступает по СБП от туриста сразу юрлицу, то проблем быть не должно", – указал гендиректор Onlinetours Константин Победкин.

Ранее ЦБ сообщил, что российские банки планируется обязать отчитываться о снятии наличных с использованием банкоматов без согласия клиента. Под этими операциями понимается выдача наличных без согласия человека или с его согласием, полученным под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

При выявлении признаков мошенничества во время снятия наличных в банкоматах банки должны уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие денег.

