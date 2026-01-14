Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 января, 18:54

Безопасность

Российские банки обяжут отчитываться о снятии наличных без согласия клиента

Фото: depositphotos/ilkaydede

Российские банки планируется обязать отчитываться о снятии наличных с использованием банкоматов без согласия клиента. Проект соответствующего указания представлен на сайте ЦБ России.

Под этими операциями понимается выдача наличных без согласия человека или с его согласием, полученным под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Как указано в документе, при выявлении признаков мошенничества во время снятия наличных в банкоматах банки должны уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие денег до 50 тысяч рублей в день.

В новой форме отчетности кредитные организации должны будут указывать число и объем операций, к которым применялось это ограничения. Отчетность необходимо будет составлять каждый квартал.

Ожидается, что решение вступит в силу 1 января 2027 года. До 26 января этого года по проекту указания принимаются предложения и замечания.

Ранее СМИ сообщали, что банки РФ стали перепроверять крупные покупки на маркетплейсах. Они присылают гражданам уведомления об отмененной транзакции из-за возможного мошенничества. Как утверждали журналисты, ограничения снимались после звонка в кредитную организацию.

"Деньги 24": банки РФ усилили контроль за переводами физлиц для борьбы с мошенниками

безопасностьэкономика

