"Известия": россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Фото: 123RF.com/andranik2018

Клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой своих карт после переводов между своими счетами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков рынка.

По словам специалистов, это происходит из-за проверки операций на признаки мошенничества. Кредитные организации опасаются отзыва лицензии или иных санкций со стороны Центробанка и Росфинмониторинга за недостаточный контроль, поэтому специально смещают баланс в сторону перестраховки.

Комментируя подобные шаги, в ЦБ указали, что участники финансового рынка должны приостанавливать подозрительные переводы, а не блокировать счета. Кроме того, с 2026 года перечень признаков мошеннических операций будет расширен. В него войдут переводы на большие суммы неизвестным людям, если ранее были переводы самому себе.

Для предотвращения блокировки счета эксперты рекомендовали "соблюдать привычный паттерн" операций, указывать назначение платежа и использовать проверенные устройства. Также специалисты посоветовали избегать переводов по указанию незнакомых лиц и разделять связанные с бизнесом и личные операции.

Случаи блокировок карт россиян участились с введением антимошеннических мер 1 сентября 2025 года. Это происходит несмотря на установленный законом лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц.

По словам специалистов, ключевым маркером для блокировки становится нетипичность операции. Это может быть как резкое увеличение суммы перевода, так и непривычное время операции, либо перемещение крупных средств с накопительного счета.

