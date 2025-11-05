Депутат Федоров: банковский счет не заблокируют, если указать назначение перевода

Российские банки начали массово блокировать счета граждан после переводов самим себе, предупредили юристы. Среди причин они назвали противодействие отмыванию денег и внедрение автоматизированных систем отслеживания операций. Как не столкнуться с блокировкой и что делать, если она все же произошла, разбиралась Москва 24.

"Лучше заранее уведомить банк"

Банки стали чаще временно блокировать операции клиентов при переводах между своими счетами, сообщило агентство "Прайм".

Аналитик одного из финансовых маркетплейсов Эряния Бочкина рассказала журналистам, что такая ситуация вызвана ужесточением требований по противодействию отмыванию денег и автоматизацией систем контроля. Банки обязаны приостанавливать подозрительные операции, которые не соответствуют обычному поведению клиента. К таким случаям относятся частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нестандартные поступления от третьих лиц, внезапный вывод средств после длительного накопления и непонятные назначения платежей.





Эряния Бочкина аналитик Чтобы не подпасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк.

Аналитик пояснила, что ослабление контроля грозит банкам штрафами и ограничением операций, а в крайних случаях – приостановлением лицензий. Должностные лица же рискуют столкнуться с дисциплинарной ответственностью, а при доказанном участии в отмывании средств – с уголовной.

Отдельно эксперт обратила внимание на работу с накопительными счетами. Поскольку проценты на них рассчитываются от среднего дневного остатка, частые переводы туда-обратно не только снижают доход, но и вызывают интерес службы безопасности. Специалист рекомендовала использовать такой счет именно как "копилку", поддерживая стабильный размер основной суммы и избегая многократных операций.

Масштабные изменения в финансовой сфере, направленные на защиту прав потребителей и борьбу с мошенничеством, начали действовать в России с 1 сентября 2025 года. Кроме ситуации с переводами, банки получили право временно ограничивать выдачу наличных через банкоматы при обнаружении подозрительных операций, таких как авторизация с нового устройства или нестандартное место снятия средств. В этой ситуации банк может запретить на два дня выдавать клиенту более 50 тысяч рублей. Это необходимо для оценки, не находится ли он под влиянием мошенников, объясняли в Банке России.

Также в рамках антимошеннических мер появился период охлаждения для потребительских кредитов: заемные средства на сумму 50–200 тысяч рублей зачисляются через 4 часа, а свыше 200 тысяч рублей – через 48 часов. Кроме того, создан сервис финансового контроля, позволяющий родственникам отслеживать и при необходимости блокировать подозрительные операции пенсионеров и подростков в течение 12 часов с момента уведомления.

"Причиной блокировки становится нетипичность"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота согласился в беседе с Москвой 24, что случаи блокировки участились с введением антимошеннических мер с 1 сентября 2025 года. Причем это происходит, даже несмотря на установленный законом лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, обратил внимание специалист.

"Ключевым маркером для блокировки становится нетипичность операции. Это может быть резкое увеличение суммы перевода, непривычное время операции (например, ночью с пятницы на субботу) или перемещение крупных средств с накопительного счета. Ни один из этих факторов в отдельности обычно не приводит к блокировке, но их сочетание значительно повышает риск заморозки перевода", – подчеркнул Бархота.

Поэтому перед совершением операции следует оценить, насколько она типична для финансовой истории человека. Кроме того, стоит указывать назначение – например, "для покупки бытовой техники с повышенным кешбэком". Это упростит возможное разблокирование средств, объяснил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если операция все же заблокирована, необходимо немедленно обратиться в банк с разъяснениями и предоставить подтверждающие документы для обоснования цели перевода. Промедление недопустимо, поскольку сроки разблокировки после 1 сентября увеличились, что создает значительные неудобства.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, в свою очередь, рассказал Москве 24, что к депутатам поступает множество обращений о сложностях при прохождении процедур подтверждения личности и разблокировки счетов. Особенно это касается пожилых, отметил он.

"Им сложно ориентироваться в современных цифровых требованиях: когда необходимо на прямой линии разблокировать счет, у пожилых начинают уточнять различную информацию, и они не всегда могут правильно среагировать на эти вопросы без помощи родственников", – сказал Федоров.

По словам парламентария, необходимость личного посещения банка становится дополнительным препятствием, особенно для маломобильных граждан, поскольку организации не всегда предоставляют выездные услуги. При этом попасть в такую ситуацию можно не только после финансовых операций со своими счетами, но и других транзакций.





Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам Что касается регулярных переводов, например, родственникам, конкретные лимиты и правила устанавливаются инструкциями ЦБ, которые часто носят закрытый характер и не являются предметом правового регулирования Госдумы или правительства. Это связано с независимым статусом регулятора.

В связи с этим Федоров дал советы, как избежать блокировок тем, кто финансово поддерживает близких. В частности, крайне важно четко прописать назначение платежа "помощь родственнику".

Если же у отправителя и получателя разные фамилии (например, дочь с другой фамилией переводит деньги маме), это необходимо обязательно указывать. Тогда операция будет корректно идентифицирована и не вызовет подозрений, добавил депутат.

