Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 13:31

Мэр Москвы

Собянин назвал образ Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" культовым

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Сергей Собянин считает, что образ советской и российской актрисы Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" стал культовым для нескольких поколений. Телеграмму мэра зачитал на прощании с народной артисткой худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.

Как указал мэр, Алентова оставила большой след в душе зрителей. Собянин также добавил, что она была всенародно любимой актрисой, которая "блистательно сыграла десятки ролей, вошедших в золотой фонд отечественного театра и кино".

"Высочайший профессионализм, преданность искусству, интеллигентность, чуткость снискали Вере Валентиновне глубокое уважение в нашем обществе", – подчеркнул мэр в телеграмме.

Он указал, что память об Алентовой навсегда останется в сердцах ее коллег, друзей, учеников и поклонников. Собянин также выразил сочувствие родственникам актрисы.

Алентовой стало плохо 25 декабря во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В результате артистку госпитализировали. Спустя время стало известно, что актриса скончалась на 84-м году жизни.

Церемония прощания с народной артисткой России прошла в понедельник, 29 декабря, в Театре Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет. Учреждение в связи с проведением траурной церемонии отменило показы спектаклей "Эта прекрасная жизнь" и "Макбет".

На прощании с Алентовой присутствовали ее дочь Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым, внучка Таисия и внук Андрей с невесткой Марией. Церемонию также посетили директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко и другие.

Коллектив Театра Пушкина также организовал посвященную актрисе фотовыставку на Тверском бульваре. На снимках можно увидеть спектакли "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я" и другие.

Свои соболезнования в связи со смертью Алентовой выразил и Владимир Путин. Президент РФ также направил на церемонию прощания два венка.

Народную артистку России похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым.

Читайте также


мэр Москвыутратыкультура

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика