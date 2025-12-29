29 декабря, 13:31Мэр Москвы
Собянин назвал образ Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" культовым
Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053
Сергей Собянин считает, что образ советской и российской актрисы Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" стал культовым для нескольких поколений. Телеграмму мэра зачитал на прощании с народной артисткой худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.
Как указал мэр, Алентова оставила большой след в душе зрителей. Собянин также добавил, что она была всенародно любимой актрисой, которая "блистательно сыграла десятки ролей, вошедших в золотой фонд отечественного театра и кино".
"Высочайший профессионализм, преданность искусству, интеллигентность, чуткость снискали Вере Валентиновне глубокое уважение в нашем обществе", – подчеркнул мэр в телеграмме.
Он указал, что память об Алентовой навсегда останется в сердцах ее коллег, друзей, учеников и поклонников. Собянин также выразил сочувствие родственникам актрисы.
Алентовой стало плохо 25 декабря во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В результате артистку госпитализировали. Спустя время стало известно, что актриса скончалась на 84-м году жизни.
Церемония прощания с народной артисткой России прошла в понедельник, 29 декабря, в Театре Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет. Учреждение в связи с проведением траурной церемонии отменило показы спектаклей "Эта прекрасная жизнь" и "Макбет".
На прощании с Алентовой присутствовали ее дочь Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым, внучка Таисия и внук Андрей с невесткой Марией. Церемонию также посетили директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко и другие.
Коллектив Театра Пушкина также организовал посвященную актрисе фотовыставку на Тверском бульваре. На снимках можно увидеть спектакли "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я" и другие.
Свои соболезнования в связи со смертью Алентовой выразил и Владимир Путин. Президент РФ также направил на церемонию прощания два венка.
Народную артистку России похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым.