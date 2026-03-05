Три товарных знака компании Cisco зарегистрированы в России

Фото: 123RF.соm/aerialmax

Американский производитель программного обеспечения Cisco зарегистрировал в России три товарных знака. Соответствующие данные содержатся в базе Роспатента. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2022 году компания объявила о прекращении всех бизнес-операций в России. Заявки на регистрацию новых товарных знаков поступили в ведомство в марте 2025 года.

Под ними организация сможет продавать в России программное обеспечение, электрические приборы и инструменты, а также предоставлять телекоммуникационные услуги и услуги видеоконференцсвязи.

Также товарный знак в России зарегистрировал бренд французского дома моды Chloé. Теперь компания сможет продавать парфюмерные изделия, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, предметы одежды и обуви.