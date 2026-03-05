Форма поиска по сайту

05 марта, 10:20

Политика

В Иране заявили, что не закрывали Ормузский пролив для судов

Фото: depositphotos/Asteri

Иран не закрывал Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам. Об этом заявил замкомандующего центральным штабом военного командования Хатам аль-Анбия Каюмарс Хейдари, его слова передает гостелерадиокомпания Ирана.

В ночь на 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде сказал, что Иран на фоне конфликта с США и Израилем запретил кораблям, в том числе нефтяным танкерам, коммерческим и рыболовецким судам, проходить через Ормузский пролив.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

По последним данным, количество погибших в Иране от военной операции Тель-Авива и Вашингтона увеличилось до 940. Всего от атак пострадали 174 района страны.

США, по информации СМИ, рассматривают возможность проведения операции против Исламской Республики продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.

В Ормузском проливе образовался затор из танкеров и газовозов

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
