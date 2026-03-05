Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 12:44

Транспорт
Главная / Новости /

Юрист Хаминский: водителю грозит до 15 суток ареста за обрызгивание пешехода грязью

Юрист рассказал о наказании для водителей за обрызгивание пешехода грязью

Фото: 123RF.com/bd54bd54

Если водитель облил грязью пешехода, максимум, что ему может грозить, – это 15 суток административного ареста. Об этом в разговоре с RT заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

"Ответственность может грозить водителю только в том случае, если он сделал это умышленно. Если пешеход докажет, что водитель облил его умышленно – например, не снизил скорость и специально направил машину в лужу", – объяснил правозащитник.

Автомобилиста могут привлечь к административной ответственности за намеренное уничтожение, повреждение имущества или мелкое хулиганство. Пострадавший имеет право также привлечь водителя к гражданско-правовой ответственности и взыскать с него ущерб, причиненный одежде.

При этом доказать умысел автомобилиста крайне сложно, уточнил собеседник издания. Он рекомендовал собрать фото- или видеодоказательства того, что водитель специально увеличил скорость или изменил траекторию, чтобы въехать в лужу и облить людей.

Ранее юрист Валентина Бачурина предупредила о штрафе в 500 рублей за грязные фары. Эта ситуация, согласно КоАП РФ, считается условием, при котором эксплуатация машины запрещена. При этом характер загрязнения значения не имеет.

Закон о локализации такси вступил в силу в России

Читайте также


обществотранспортавто

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика