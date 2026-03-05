Юрист Хаминский: водителю грозит до 15 суток ареста за обрызгивание пешехода грязью

Фото: 123RF.com/bd54bd54

Если водитель облил грязью пешехода, максимум, что ему может грозить, – это 15 суток административного ареста. Об этом в разговоре с RT заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

"Ответственность может грозить водителю только в том случае, если он сделал это умышленно. Если пешеход докажет, что водитель облил его умышленно – например, не снизил скорость и специально направил машину в лужу", – объяснил правозащитник.

Автомобилиста могут привлечь к административной ответственности за намеренное уничтожение, повреждение имущества или мелкое хулиганство. Пострадавший имеет право также привлечь водителя к гражданско-правовой ответственности и взыскать с него ущерб, причиненный одежде.

При этом доказать умысел автомобилиста крайне сложно, уточнил собеседник издания. Он рекомендовал собрать фото- или видеодоказательства того, что водитель специально увеличил скорость или изменил траекторию, чтобы въехать в лужу и облить людей.

Ранее юрист Валентина Бачурина предупредила о штрафе в 500 рублей за грязные фары. Эта ситуация, согласно КоАП РФ, считается условием, при котором эксплуатация машины запрещена. При этом характер загрязнения значения не имеет.

