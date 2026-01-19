Эксперт Шапарин предложил лишать россиян прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы

Форма поиска по сайту

19 января, 10:27

Транспорт
Россиян предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Водителей в России следует лишать автомобильных прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. С такой инициативой к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Сейчас за подобные нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей, но такая мера неэффективна, уверены в союзе. В связи с этим, помимо лишения прав, предлагается повысить штраф до 30 тысяч рублей.

По словам Шапарина, водителям сложнее пользоваться зеркалами заднего вида, если сзади едет авто со слишком яркими фарами. Кроме того, встречные машины ослепляют поток. Все это существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Кроме того, эксперт обратил внимание на автомобили, у которых нет катализаторов и сажевых фильтров в глушителях. Из-за этого на улицах создается сильный шум и возникает резкий запах, также это увеличивает выброс вредных газов. Чаще всего такое встречается на доработанных отечественных машинах и праворульных иномарках.

Ранее эксперты предупреждали, что россияне могут получить штраф за заснеженные или грязные регистрационные номера и фары автомобиля. Если эти элементы авто загрязнились случайно, то можно получить штраф в размере 500 рублей. При этом если автомобилист специально спрятал свои номера, то штраф составит уже 5 тысяч рублей.

