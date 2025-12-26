Форма поиска по сайту

26 декабря, 13:24

Транспорт
Эксперт Бондарь: заснеженные номера и фары автомобиля могут стать поводом для штрафа

Россиянам напомнили о штрафах за снег на автомобиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне могут получить штраф за заснеженные или грязные регистрационные номера и фары автомобиля, напомнил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, перед поездкой важно проверить состояние номерных знаков. Если они грязные, можно получить штраф в размере 500 рублей.

"Хуже обстоят дела, если возникнет подозрение, что снег на номере оказался не случайно, а был прилеплен специально", – приводит слова эксперта "Абзац".

В таком случае предусмотрено наказание вплоть до 5 тысяч рублей.

Бондарь также указал на то, что некоторые автовладельцы чистят только пространство на лобовом стекле. Однако грязные фары или заснеженные зеркала могут помешать хорошо видеть дорогу – за подобное нарушение грозит штраф 500 рублей.

"То же самое касается и фар, которые в снежную погоду быстро покрываются коркой льда и перестают освещать путь", – сказал Бондарь.

При этом он добавил, что за огромные сугробы на крыше водителей не накажут. Но если пласт льда сорвется и упадет на капот другой машины, это может расцениваться как порча имущества.

Ранее россиян предупредили, что любые красные световые приборы, в том числе в качестве новогодних украшений, на передней части машины могут привести к лишению прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

В частности, красные сигналы должны быть расположены на задней части автомобиля, а белые и желтые – на передней. При этом на передней части лучше совсем не размещать лишние световые приборы.

Московским автолюбителям напомнили о неочевидных штрафах зимой

