Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 11:29

Транспорт

Москвичам рассказали, что делать при эвакуации автомобиля в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи, автомобили которых эвакуировали в новогодние праздники, могут получить разрешение на возврат личного транспорта на спецстоянках ГКУ "АМПП". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Они располагаются по адресам проезд Одоевского, владение 3; проезд Энтузиастов, владение 3; улица Вагоноремонтная, владение 4А; проезд Дубовой Рощи, владение 7А и поселение Сосенское, квартал № 7, владение 1, строение 1.

Кроме того, узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по номерам: 8 (495) 539-54-54 или 3210, а также в приложении "Парковки России".

При этом ведомство обратило внимание, что приемная МАДИ не будет работать в новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, в здании по адресу улица Большая Почтовая, дом 7, строение 1.

Вместе с тем с 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику. Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут открыты без перерыва, а МЦД – до 03:00.

Кроме того, по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января стоянки будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час.

Порядка 35 тысяч премиальных авто эвакуировали на штрафстоянки Москвы в 2025 году

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика