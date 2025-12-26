Москвичам рассказали, что делать при эвакуации автомобиля в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи, автомобили которых эвакуировали в новогодние праздники, могут получить разрешение на возврат личного транспорта на спецстоянках ГКУ "АМПП". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Они располагаются по адресам проезд Одоевского, владение 3; проезд Энтузиастов, владение 3; улица Вагоноремонтная, владение 4А; проезд Дубовой Рощи, владение 7А и поселение Сосенское, квартал № 7, владение 1, строение 1.

Кроме того, узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по номерам: 8 (495) 539-54-54 или 3210, а также в приложении "Парковки России".

При этом ведомство обратило внимание, что приемная МАДИ не будет работать в новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, в здании по адресу улица Большая Почтовая, дом 7, строение 1.

Вместе с тем с 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику. Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут открыты без перерыва, а МЦД – до 03:00.

Кроме того, по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января стоянки будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час.

