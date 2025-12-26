Академик РАН Онищенко предложил запретить россиянам кататься на "ватрушках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России стоит запретить кататься на "ватрушках". Об этом заявил эпидемиолог, зампрезидента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает Life.ru.

По его словам, на "ватрушках" в основном катаются дети и "впавшие в детство" взрослые. При этом потом данное развлечение плохо кончается.

"Потому что можно одному ребенку съехать, а сзади какой-нибудь другой со всего размаха с ним толкнется. И тогда вроде все правила соблюдены, а результат будет плачевный. Так что вообще нельзя кататься на "ватрушках", – подчеркнул Онищенко.

Эпидемиолог призвал родителей учить детей правильно пользоваться тюбингами. Он также "обвинил" Новый год в травмах, которые получают дети и взрослые во время катания с горки.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасного катания на санках и тюбингах. Выбранный транспорт должен соответствовать возрасту и весу ребенка. Детям необходимо выбирать ровные и невысокие склоны.

При этом самыми безопасными зимними транспортами для малышей и младших школьников остаются санки и снегокаты.