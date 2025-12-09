Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:19

Общество
Депутат Толмачев: детям нужно выбирать ровные и невысокие склоны для катания на санках

Депутат напомнил о правилах безопасного катания на санках и тюбингах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Разнообразие зимнего инвентаря – ледянок, тюбингов, снегокатов – требует особого внимания для родителей и детей. Выбранный транспорт должен соответствовать возрасту и весу ребенка, рассказал в беседе с "Газетой.ру" зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Он заметил, что нынешние взрослые сами в детстве катались куда экстремальнее – на картонках, капотах старых автомобилей и даже в холодильниках. Зачастую они избегали травм лишь по счастливой случайности. Теперь, по его словам, важно напомнить себе актуальные правила на ледяных и снежных горках.

Как считает депутат, самыми безопасными зимними транспортами для малышей и младших школьников остаются санки и снегокаты. Детям необходимо выбирать ровные и невысокие склоны. На санках допускается кататься вместе со взрослым или старшим ребенком, тогда как снегокат лучше использовать индивидуально.

Также Толмачев призвал родителей выбирать с детьми только безопасные площадки. Он отметил, что кататься на ледянках и тюбингах стоит по ровным горкам без трамплинов, иначе возрастает риск травм позвоночника и копчика. Спуск должен происходить только сидя, без попыток ехать стоя.

Среди важных правил депутат также выделил необходимость придерживаться "своей полосы", избегать склонов с деревьями, столбами и другими препятствиями, а также контролировать скорость. Если во время спуска что-то пошло не так, необходимо завалиться на бок, чтобы снизить скорость и уменьшить силу удара.

Толмачев добавил, что не стоит кататься там, где спускаются лыжники, чтобы избежать опасных столкновений. Для подъема на горку желательно выбирать участки со ступеньками или деревянными лестницами. На старте он советовал не толкаться, соблюдать очередь и не пытаться обгонять других.

Ранее Толмачев заявил, что серьезно относиться к покупке новогодних сувениров и фигурок с символом Восточного календаря не стоит, так как это всего лишь маркетинговый ход. Он подчеркнул, что подобные традиции основаны на чуждых для россиян суевериях, связанных с языческими верованиями, и воспринимать их следует как обычную праздничную атрибутику.

