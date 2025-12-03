Собянин: до 2030 года в Москве появится свыше 500 км трасс с искусственным оснежением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 500 километров трасс с искусственным оснежением появится в Москве до 2030 года, заявил в эфире телеканала Москва 24 Сергей Собянин.

"Мы приняли специальную программу строительства трасс с освещением, с искусственным оснежением, с раздевалками, с прокатом инвентаря и так далее", – сказал градоначальник.

По его словам, трассы с искусственным снегом появятся в шаговой доступности практически в каждом округе. Кроме того, продолжается работа по организации новых катков с искусственным покрытием. Один из крупнейших городских катков появится на выходе из спортивной арены на территории "Лужников".

"Каждый год будем вводить по десятку дополнительных катков", – добавил мэр.

Ранее тренировки по катанию на коньках начались в парке "Останкино". Занятия доступны для детей от 10 лет и взрослых. Мероприятия для детей запланированы в среду, четверг и воскресенье с 19:00 до 20:00, а для взрослых – с 20:30 до 21:30 в те же дни.

