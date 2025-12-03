Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 20:41

Мэр Москвы

Собянин: до 2030 года в Москве появится свыше 500 км трасс с искусственным оснежением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 500 километров трасс с искусственным оснежением появится в Москве до 2030 года, заявил в эфире телеканала Москва 24 Сергей Собянин.

"Мы приняли специальную программу строительства трасс с освещением, с искусственным оснежением, с раздевалками, с прокатом инвентаря и так далее", – сказал градоначальник.

По его словам, трассы с искусственным снегом появятся в шаговой доступности практически в каждом округе. Кроме того, продолжается работа по организации новых катков с искусственным покрытием. Один из крупнейших городских катков появится на выходе из спортивной арены на территории "Лужников".

"Каждый год будем вводить по десятку дополнительных катков", – добавил мэр.

Ранее тренировки по катанию на коньках начались в парке "Останкино". Занятия доступны для детей от 10 лет и взрослых. Мероприятия для детей запланированы в среду, четверг и воскресенье с 19:00 до 20:00, а для взрослых – с 20:30 до 21:30 в те же дни.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика