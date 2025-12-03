Бесплатные тренировки по катанию на лыжах и коньках пройдут в рамках "Зимы в Москве"

Серия спортивных мероприятий состоится в рамках проекта "Зима в Москве". Все желающие смогут сыграть в хоккей, поучаствовать в забеге на лыжах, а также покататься на коньках и санках. О самых интересных активностях – в материале Москвы 24.

От "Лужников" до местных катков

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Городская спортивная программа в рамках "Зимы в Москве" продлится до 28 февраля. На площадках по всему городу пройдут тренировки с профессиональными инструкторами, мастер-классы, а также турниры различных форматов: как для опытных участников, так и для любителей. Выбрать активность можно независимо от уровня подготовки.

В рамках проекта "Мой спортивный район" уже начались бесплатные тренировки по катанию на коньках. Под руководством опытных тренеров занятия будут полезны как для новичков, которые впервые встали на лед, так и для желающих отточить навыки. Чтобы посетить активность, с собой необходимо взять коньки. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте проекта.

Помимо этого, "Мой спортивный район" организует тренировки по беговым лыжам, которые помогут освоить как классический, так и коньковый ход. Принять участие можно будет, когда в городе установится подходящая погода.

Кроме того, этой зимой можно заняться спортом и на ВДНХ. Для всех желающих организованы тренировки по зумбе под латиноамериканскую музыку. Также там пройдут сессии по йоге – они помогут наладить связь с собственным телом, развить гибкость и обрести внутреннюю гармонию.

На этой же локации для всех желающих открыты занятия по танцевальному фитнесу. Они строятся на непрерывном повторении связок, что дает активную кардионагрузку и заметно повышает расход энергии.

В свою очередь, 25 января с 10:30 до 19:00 на катке фестивальной площадки "Лужники" пройдет ключевое спортивное мероприятие сезона – "Зимний день московского спорта". Гости смогут познакомиться с широким спектром активностей: от биатлона и хоккея до классического катания на коньках и различных развлекательных мероприятий на открытом воздухе. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

От лыжного фестиваля до хоккея

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице до 28 февраля будет проходить фестиваль "Московские сани", где можно принять участие в соревнованиях на дальность спуска с горы, а также всей семьей проявить изобретательность в создании собственных саней.

Для любителей хоккея подготовлена отдельная тематическая неделя, включающая встречи с легендами спорта, турниры для профессионалов, журналистов и других. Кроме того, на месте будут организованы мастерские для кастомизации экипировки. Актуальная информация – здесь.

А с 13 по 15 февраля в Москве впервые состоится лыжный фестиваль "Гонка Легкова". Мероприятие пройдет в "Лужниках", объединив профессиональных спортсменов, любителей и юных участников.

Первый день будет посвящен скоростному формату "Гонка Легкова. Скорость", где каждый сможет пройти трассу индивидуально и увидеть свой результат на финишном табло, а также понаблюдать за профессионалами. 14 февраля состоится массовый любительский забег, а затем – соревнование сборной России и сильнейших лыжников в рамках "Гонка Легкова. Профессионалы". В этот же день пройдет звездный забег с участием олимпийских призеров и медийных персон, а вечером – парная эстафета "Гонка Легкова. Любовь и лыжи".

В свою очередь, забег 15 февраля будет полностью посвящен детям: юных участников ждут наставничество олимпийских чемпионов, памятные фото и медали. Участие платное, подробности доступны по ссылке.