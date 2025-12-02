Ретрофотоателье открылось на Манежной площади в рамках проекта "Зима в Москве"

Жители и гости столицы могут принять участие в различных фестивалях в рамках проекта "Зима в Москве", в том числе посетить главные усадьбы, музыкальные мероприятия и другие события. Подробнее – в материале Москвы 24.

Москва дворянская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мероприятия нового сезона проекта "Зима в Москве" продлятся до 28 февраля. В программе – свыше тысячи различных событий на более чем 400 городских площадках. Жителей и гостей столицы ждут благотворительные акции, театрализованные постановки, творческие мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и дегустации оригинальных блюд.

Всех желающих приглашают посетить фестиваль "Усадьбы Москвы". Например, на флагманской площадке в Коломенском с 6 по 31 декабря пройдут театрализованные представления под открытым небом. Актеры в исторических костюмах воссоздадут сцены из повседневной жизни и праздников московского дворянства, вовлекая зрителей в интерактивное действо. Каждое выступление продолжительностью 30 минут рассчитано на аудиторию старше 6 лет. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Точные дату и время проведения можно узнать на сайте.

Там же можно посетить интерактивную программу "Дворянский променад", которая пройдет до 28 февраля. Гости не только перенесутся в прошлое, но и поучаствуют в традиционных играх и смогут проверить себя на меткость, а общение с персонажами создаст эффект полного погружения (посещение бесплатное).

Помимо этого, с 4 декабря по 28 февраля для гостей будет работать фестивальная площадка "Усадебная почта" на Болотной площади. В тематической зоне гости смогут написать поздравления на фирменных открытках, взять карту зимнего маршрута "Москва усадебная" с возможностью получить памятный подарок за посещение более чем пяти усадеб, а также узнать о ключевых событиях фестиваля. Локация открыта по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 12:00 до 21:00, а в период с 31 декабря по 11 января – ежедневно.

А в ретрофотоателье на Манежной площади получится сделать стилизованный снимок в атмосфере старинной московской усадьбы. Интерактивная фотосессия превратится в мини-путешествие во времени. Под руководством актеров и костюмеров гости примерят исторические костюмы и аксессуары, создав портрет в духе прошлых эпох. Посещение бесплатное и не требует предварительной регистрации.

От добрых дел до музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Организаторы советуют заглянуть на IV Московский зимний музыкальный фестиваль в "Зарядье", который пройдет с 2 по 31 декабря. Центральным событием станет концерт для скрипки с оркестром бельгийского композитора Эжена Изаи, который исполнит Никита Борисоглебский. Также публику ждут выступления таких мастеров, как Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Хибла Герзмава. Помимо этого, гости услышат джазовые программы в исполнении квинтета Павла Тимофеева и музыкального коллектива "Три курочки".

Особенностью фестиваля также станут мультижанровые проекты: актер Евгений Миронов сыграет "Гамлета" под музыку Дмитрия Шостаковича, а артист Евгений Князев прочитает рассказ "Запечатленный ангел". Помимо этого, рождественскую атмосферу усилят хор Данилова монастыря и другие вокальные коллективы. При этом в программу включена и музыка из кинофильмов: от голливудских саундтреков в исполнении Marimba Plus до песен из советских и российских фильмов от оркестра Сергея Скрипки.

Кроме того, в столице пройдет традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Посетить его можно будет с 12 декабря по 11 января на 35 городских площадках. На сценах будут представлены театральные постановки, концертные программы и кукольные спектакли, а гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои. Еще для посетителей организованы творческие мастер-классы по созданию новогоднего декора, упаковке подарков, изготовлению открыток и елочных украшений, а также занятия по живописи, "пластилиновой" мультипликации и актерскому мастерству. На кулинарных мастер-классах гости познакомятся с традиционными праздничными блюдами, в частности выпечкой и другими рецептами. Актуальное расписание и время мероприятий можно узнать на сайте проекта.

Также 6 и 7 декабря на Болотной площади состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". С 09:00 до 22:00 гости смогут приобрести новогодние подарки на ярмарке, принять участие в розыгрышах, сделать тематические фотографии, а также познакомиться с работой столичных некоммерческих организаций. В программу включены: звездный маркет, благотворительная ярмарка, шоу на катке, творческие мастер-классы, уличные активности и интерактивы.